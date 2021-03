Os famosos que deram a volta à covid

Sara Oliveira Hoje às 13:49 Facebook

Em Portugal, Fernando Rocha foi o primeiro famoso a assumir estar infetado. Após um ano, humorista ainda não recuperou o paladar.

O novo coronavírus, quando chegou, não olhou a idade, género, status ou nacionalidade para fazer vítimas. Entre elas, vários famosos que acabaram por partilhar a experiência de estar infetados. Em Portugal, Fernando Rocha foi a primeira figura pública a acusar-se positivo. Foi a 27 de fevereiro de 2020 que o humorista soube o diagnóstico, depois de regressar de uma digressão que passou por Paris (França), Nova Iorque e Filadélfia (Estados Unidos), já com máscaras e os cuidados recomendados na altura.

Fernando Rocha esteve dois meses isolado e só o sétimo teste deu negativo. O artista recuperou mas, quase um ano depois, mantém uma sequela: "Ainda não recuperei totalmente o palato. Já estou melhor, mas cheguei a não sentir qualquer paladar. Mesmo assim, agora talvez meta um bocado mais de piripíri ou sal na comida", conta ao JN, antes de entrar no ar com mais um "Domingão" na SIC. De resto, diz que continua a fazer ginásio, sem nunca sentir falta de ar.

No universo televisivo, os apresentadores Sónia Araújo, Tânia Ribas de Oliveira, Cláudia Vieira, Diana Chaves e João Baião também não escaparam à covid-19. Já Jorge Gabriel sempre testou negativo mas, por contacto com casos positivos, ficou várias vezes em isolamento profilático.

Durante a pandemia, as gravações das novelas vão sofrendo alterações quando o alerta toca e, nos muitos exames feitos, alguém sabe estar com o vírus. Foi o que aconteceu com Kelly Bailey ou Angie Costa, que podemos ver em "Bem me quer", na TVI. A cantora Bárbara Bandeira e os músicos dos D.A.M.A. Kasha, Miguel Cristovinho e Miguel Coimbra integram o rol de exemplos daqueles que deram a volta ao SARS-CoV-2.

Mais mediático foi o caso de Cristiano Ronaldo, em outubro. O futebolista estava ao serviço da seleção nacional, em Portugal, quando recebeu o diagnóstico, regressando de imediato a Itália num avião-ambulância. Teve alta apenas 19 dias depois e nunca apresentou qualquer sintoma.