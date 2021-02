Os famosos que já se vacinaram contra a covid-19

Sara Oliveira Hoje às 10:47 Facebook

No estrangeiro, figuras públicas como Arnold Schwarzenegger, Joan Collins ou Oliver Stone já entraram na lista de imunizados. Por cá, o ator e médico José Carlos Pereira também foi contemplado.

Em todo o Mundo, milhões de pessoas já receberam a vacina contra a covid-19, entre elas muitas figuras públicas que, nas redes sociais, fazem questão de mostrar o momento em que recebem a picada no braço. Uma forma de, à boleia da fama, incentivarem a que lhes sigam o exemplo.

A maioria das partilhas vem dos Estados Unidos, onde a atriz Joan Collins, de 87 anos, afirma ter levado a vacina da AstraZeneca "no mesmo dia" que a rainha Isabel II.

Também referência de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, de 73 anos, recebeu a sua dose a 20 de janeiro, sem sair do carro, no Dodger Stadium em Los Angeles. "Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz por esperar numa fila. Se for elegível, junte-se a mim e inscreva-se para receber a sua vacina. Venha comigo se quiser viver!", escreveu nas redes sociais.

A viver em Nova Iorque, o português José Castelo Branco, de 58 anos, segundo explicou, usufruiu do estatuto de "cuidador da Betty [Grafstein, a mulher]" e de ser "voluntário num hospital" para integrar a lista de prioritários.

A rodar um documentário na Rússia, o realizador Oliver Stone aproveitou para tomar a vacina Sputnik V em dezembro, como fez questão de mostrar no Instagram, até por dizer saber que "as vacinas Pfizer e Moderna não estarão disponíveis" durante semanas para grande parte da população.

Em Inglaterra, também no final do ano passado, Ian McKellen, conhecido por ter interpretado Gandalf em "O senhor dos anéis", já viu chegar a hora da toma, reconhecendo que atingiu os 81 anos por ter tomado outras vacinas. Além disso, neste caso, "estás a fazer a tua parte pela sociedade", sublinhou.

Por cá, a fase de vacinação está mais atrasada e as prioridades são um pouco diferentes. Mas os profissionais de saúde foram dos primeiros e, enquanto médico no Centro Hospitalar do Médio Tejo, o ator José Carlos Pereira já recebeu as duas doses a que tinha direito por estar na linha da frente.