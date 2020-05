Os pais deram nas vistas nos relvados, elas destacam-se no Instagram

Sara Oliveira Hoje às 15:08 Facebook

Cresceram à sombra dos pais, quando estes eram futebolistas de sucesso em Portugal ou no estrangeiro, mas é a solo que se vão afirmando nas redes sociais.

A partir de Madrid, Espanha, a filha mais velha de Luís Figo, Daniela, de 21 anos, vai mostrando parte do seu quotidiano e também as obras de arte que assina, apesar de ter seguido Biomedicina, a par dos trabalhos que vai realizando na moda.

Mariana é filha de Simão Sabrosa Foto: Instagram

No Instagram, onde soma mais de 72 mil seguidores, promove algumas das marcas que veste, até pela curiosidade de quem comenta as suas publicações. A jovem herdou a beleza da mãe, Helena Svedin, tal como as irmãs, Martina, de 18 anos, e Stella, de 15.

Mariana é a única filha de Simão Sabrosa, que é pai também de dois rapazes. Aos 19 anos, é igualmente destaque na esfera digital, posando como uma verdadeira "influencer", nunca esquecendo os créditos às marcas que usa nas fotos. Uma das suas preferidas é a dos biquínis da marca da mãe, Filipa Valente, à qual empresta a imagem. A estudante de Artes tem ainda a própria marca de vestuário, a Slow Flow.

Em agosto, Laura Sofia faz 21 anos, mas há muito que se emancipou. É a primogénita de Nuno Gomes, fruto do primeiro casamento do antigo craque com Isméria Jesus, e o público conhece-a desde bebé.

Mas ela cresceu e é como uma mulher determinada que marca presença no Instagram, reunindo quase 13 mil seguidores. Ao estilo de uma bloguer, a maioria das vezes, identifica as grifes que usa, partilhando assim os seus gostos que os internautas aprovam e até assumem copiar.