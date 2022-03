"Os turistas", novo programa com celebridades na TVI

Sara Oliveira Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante 48 horas, seis famosos vão trabalhar num hotel de cinco estrelas. Eduardo e Joana Madeira, Heitor Lourenço, Manuel Marques, Patrícia Tavares e Rosinha são os primeiros a entrar em jogo.

Com mais uma edição de "Big brother famosos" a dar que falar, a TVI aposta em mais um formato com celebridades para agarrar audiências. Com estreia marcada para sábado, "Os turistas - Missão hotel" apresenta-se como uma espécie de reality show previamente gravado, no qual seis famosos se vão mostrar a trabalhar num hotel de luxo, passando por todas as funções ali existentes.

Eduardo Madeira, Heitor Lourenço, Joana Machado Madeira, Manuel Marques, Patrícia Tavares e Rosinha são os protagonistas, saindo da zona de conforto para experimentarem profissões diferentes daquela que os lançou para a fama.

No papel de concorrentes, serão acompanhados por profissionais de hotelaria durante 48 horas, sentindo "a exigência do trabalho num hotel de luxo"." Aqui, vão ser acompanhados pelos melhores profissionais da área e vão ser avaliados pelo seu empenho e dedicação, onde cada erro será penalizado", adiantou a estação televisiva.

O formato tem como objetivo criar uma competição "divertida e irreverente", ao mesmo tempo que testa a resistência dos participantes. O hotel Verride Palácio de Santa Catarina, em Lisboa, foi o cenário, desde a receção à cozinha, passando pela limpeza dos quartos e pelo serviço à mesa no restaurante.

Eduardo Madeira garante que é um formato "diferente do que se vê por aí" e augura gargalhadas.