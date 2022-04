Padrinhos famosos em Domingo de Ramos

Atores e futebolistas têm como afilhados filhos de amigos também mediáticos ou sobrinhos e, mesmo com agendas exigentes, vão cumprindo o papel.

Em todo o Mundo celebra-se hoje o Domingo de Ramos e o costume de os afilhados oferecerem flores ou outro mimo aos padrinhos.

Famosos elegem muitas vezes outras figuras públicas para apadrinharem os filhos. Satisfeito com a prestação de Lady Gaga como madrinha do filho mais velho, Zachary, Elton John convidou-a para também o ser do mais novo, Elijah. "Ela canta para eles e conta histórias, que é o melhor de tudo. Essa coisa pessoal... É fácil comprar um presente e enviá-lo, mas ela não faz apenas isso, ela vem até minha casa e passa tempo com as crianças e é isso que eu gosto nela", comentou o músico. "Um padrinho muito doce" é como David Beckham é descrito pela atriz Liv Tyler. Os filhos mais novos, Sailor e Luna, são afilhados do antigo futebolista, cujos herdeiros também têm padrinhos famosos. A atriz Eva Longoria, por exemplo, é madrinha da sua filha mais nova, Harper Beckham.

Já adulta, Paris Jackson, filha de Michael Jackson, continua a contar com o apoio do padrinho, o ator Macaulay Culkin. O ano passado, foi ele que a ajudou a obter um papel na série "American horror stories". O protagonista de "Sozinho em casa" diz-se muito protetor da jovem e os dois partilham tatuagens iguais num dos braços.

Há muito com a vida dividida entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em 2016 o ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, aceitaram o convite da amiga e também atriz brasileira Fernanda Rodrigues e apadrinharam Bento. "Confiar a alguém um filho é um ato de grande amor e amizade... É uma honra", assumiram na altura.

Cristiano Ronaldo é padrinho do sobrinho Dinis, o filho do meio da irmã Kátia, que foi batizado no mesmo dia em que o seu primogénito, Cristianinho - cujo padrinho é o empresário Jorge Mendes- , em 2011, na Capela da Senhora do Ar, Campo de Tiro de Alcochete. A agenda profissional do craque do Manchester United não lhe permite marcar presença regular, ainda mais por Dinis viver no Brasil, mas quando se reencontram é notória a cumplicidade.