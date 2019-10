Pai de Beyoncé revela luta contra o cancro da mama

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Matthew Knowles revelou, esta quarta-feira, que está a lutar contra o cancro na mama e que agora está em fase de recuperação depois de ter sido operado. O pai da cantora Beyoncé esteve à conversa com o apresentador Michael Straham para o programa “Good Mornig America” (ABC). Durante a entrevista, Matthew Knowles falou sobre o cancro. “O que quero partilhar é que eu sou um sobrevivente do cancro da mama”, começou por dizer o progenitor da intérprete, explicando se seguida que fez uns exames depois de ter deitado sangue do mamilo. Após revelar que foi submetido a operação médica no […]