Palácio do Mónaco atualiza estado de saúde de Charlene

Mulher do príncipe Alberto continua internada numa clínica na Suíça. Por esse motivo, celebrou o 44.° aniversário longe da família e faltou a mais um ato público no principado.

A vida de Charlene do Mónaco daria um filme, mesmo não se sabendo tudo o que se passa nos seus bastidores, principalmente desde que passou meses na África do Sul, alegadamente por causa de uma infeção grave de ouvidos, nariz e garganta, e ter sido internada após o regresso ao principado a 8 de novembro. A imprensa internacional descobriu que está na Paracelsus Recovery, uma clínica dedicada à saúde mental, nos Alpes suíços, onde o marido, o príncipe Alberto, e os filhos, Jacques e Gabriella, a visitaram por altura do Natal.

Oficialmente, quase nada se sabe sobre os reais motivos que a levam a manter-se sob cuidados médicos. Exaustão física e emocional está entre os motivos aventados, sem confirmação. De qualquer forma, o Palácio do Mónaco emitiu um comunicado que atualiza o estado de saúde da antiga nadadora, depois de ter sido notada a sua ausência, anteontem, na celebração da Santa Devota, ao lado da família. "A convalescença de Sua Alteza Real a Princesa Charlene prossegue de forma satisfatória e muito animadora. A sua recuperação, assim como o acompanhamento de sua higiene bucal, ainda precisa de várias semanas", sublinha a missiva. Apesar de longe, "ela está, juntamente com o seu marido, sua Alteza Real o Príncipe Alberto II, muito unida a todos os monegascos e residentes nestas celebrações", acrescenta a nota, prometendo que, mal a sua saúde o permita, "a princesa voltará a partilhar momentos de felicidade com eles". É ainda pedido respeito pela "sua vida privada e dos seus filhos".

Na véspera, Charlene celebrou o 44.º aniversário, igualmente distante e longe dos olhares públicos, mas brindada com um vídeo com imagens inéditas desde a sua infância nos subúrbios de Joanesburgo, África do Sul, até chegar a princesa, além de registos do percurso como nadadora olímpica e do seu papel na maternidade.