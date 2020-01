Parabéns, Georgina

Sara Oliveira Hoje às 09:48 Facebook

Namorada de Cristiano Ronaldo celebra esta segunda-feira o 26.º aniversário ao lado do craque, que a assumiu como amor da sua vida, e dos quatro filhos.

Não tem guião, mas a vida de Georgina Rodríguez bem podia inspirar um filme ou novela. A namorada de Cristiano Ronaldo faz hoje 26 anos, rodeada de luxos e muitos mimos, mas nem sempre foi assim. Oriunda de uma família humilde, cedo começou a trabalhar, longe de imaginar o que o futuro lhe reservava. Foi camareira, babysitter (inclusive em Bristol, Inglaterra) e trabalhava na loja da Gucci, em Madrid, quando conheceu a estrela do futebol.

A argentina, criada em Espanha, mudou CR7, tornando-o um verdadeiro homem de família, mas também ganhou uma nova vida ao seu lado. Georgina começou a namorar com o craque português em setembro de 2016, conquistando o papel principal, até então exercido pela mãe dele, Dolores Aveiro.

Ela conquistou o que até aí nenhuma mulher tinha conseguido. Antes, de forma assumida, Ronaldo tinha namorado com Merche Romero, Nereida Gallardo e Irina Shayk [o mais longo], e somado muitos alegados casos, mas nada tão sério como com Georgina. Rapidamente, o casal passou a partilhar o mesmo teto, ainda na capital espanhola, e a primeira filha em comum, Alana, nasceu em novembro de 2017. É mais nova cinco meses do que os irmãos gémeos, Eva Maria e Mia, que tal como o primogénito de jogador da Juventus, Cristianinho, de nove anos, foram concebidos através de barrigas de aluguer, que Georgina trata também como filhos. E, como já disse, "ter quatro filhos não é um fardo". "Aceito-o muito bem e não imagino a minha vida sem os meus filhos", confessou numa entrevista.

No último ano, Georgina Rodríguez ganhou afirmação, até porque Ronaldo assumiu publicamente que ela é o amor da sua vida e alterou o testamento nomeando-a também como herdeira, já depois de a ter designado administradora da clínica que abriu em Madrid. Mais uma prova de que a relação segue de pedra e cal, mesmo sem papel assinado.