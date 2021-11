Paris Hilton já é uma mulher casada

Sara Oliveira Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

À quarta foi de vez e a estrela americana subiu mesmo ao altar. O "sim" dado ao empresário Carter Reum aconteceu ontem, em Los Angeles. A festa vai durar três dias.

Nove meses depois do pedido, Paris Hilton vestiu-se ontem de noiva, para casar com o empresário Carter Reum. Inicialmente previsto para acontecer numa igreja de Beverly Hills, o evento acabou por se realizar na megaquinta do avô da socialite, o falecido hoteleiro e filantropo Barron Hilton, em Bel-Air, também em Los Angeles, nos EUA.

A propriedade foi vendida, em maio, ao ex-diretor executivo da Google Eric Schmidt, mas continua a ter um grande significado para Paris, que ali passou grande parte da infância e adolescência.

Apesar de a protagonista pouco ou nada ter deixado ver ou perceber, algumas amigas e até a mãe deixaram escapar pormenores. A empresária e influenciadora Tina Chen Craig revelou, por exemplo, que Paris Hilton exibiria 11 vestidos. As damas de honor foram familiares que vestiram criações cor-de-rosa de Alice+Olivia, uma das marcas favoritas da noiva.

A celebração prolongar-se-á pelo fim de semana e, como adiantou a mãe de Paris, Kathy Hilton, durante três dias acontecerá uma festa temática de Carnaval em Santa Mónica e um jantar fora da cidade. Os convidados vieram de todos os lados e, entre eles, contou-se a presença de Kim Kardashian.

Paris conhece Carter há mais de 15 anos, mas só em dezembro de 2019 houve química. Em fevereiro deste ano, de joelho no chão, o magnata perguntou se ela queria ser sua mulher e ela não hesitou. Foi a quarta vez que Hilton ficou noiva, mas a primeira em que acabou no altar. Foi no mesmo dia em que estreou a série documental "Paris in love" na plataforma de streaming Peacock, sobre os preparativos deste noivado, passando pela despedida de solteira em Las Vegas, até ao grande dia.