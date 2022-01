Partida de Thierry Mugler deixa um vazio na moda

Sara Oliveira Hoje às 18:26 Facebook

Icónico, designer francês vestiu estrelas como David Bowie, Cindy Crawford Sharon Stone, Beyoncé, Katy Perry ou Lady Gaga. Kylie Minogue recorda-o como "um visionário".

O ano não começou da melhor forma no mundo da moda, que volta a estar de luto. Depois do estilista italiano Nino Cerruti e do editor André Leon Talley, a notícia da partida de Manfred Thierry Mugler, aos 73 anos, deixa um vazio não só no universo fashion como na cultura pop.

"Estamos devastados por anunciar a morte de Manfred Thierry Mugler este domingo, 23 de janeiro. Que a sua alma descanse em paz", partilhou a equipa do designer francês. As causas do óbito não foram reveladas.

Com uma carreira de sucesso desde a década de 1970, Thierry Mugler tornou-se referência de estrelas mundiais, vestindo ícones como George Michael ou David Bowie, também já falecidos. Assinou ainda criações teatrais exibidas por Sharon Stone, Cindy Crawford, Beyoncé, Cardi B, Katy Perry, Bella Hadid e Irina Shayk, entre outras. Há quase três anos, já reformado, provou que o seu talento seria eterno ao desenhar o arrojadíssimo vestido com que Kim Kardashian desfilou na Met Gala, em Nova Iorque.

Oficialmente, Thierry deixou de desenhar em 2002, depois de vender a empresa à Clarins, mas nunca se desligou da moda, ou melhor, do setor da beleza. Focou-se no desenvolvendo de perfumes, celebrizando as fragrâncias Angel e Alien. A sua marca foi relançada em 2010 como Mugler, agora nas mãos do designer americano Casey Cadwallader, continuando a ser a preferida de muitas estrelas.

Fruto de um longo percurso, fez amigos entre os famosos, que agora choram a sua morte. "Descansa em paz", partilhou Beyoncé na legenda de uma imagem do criador e de uma montagem em que se mostra com peças dele. Irina Shayk lamenta a perda prematura do "deus da moda", recordando-o como "realmente raro, bondoso, muito doce". "A tua russa sentirá sempre a tua falta", acrescentou. O mesmo antecipa a cantora Diana Ross, que publicou uma imagem antiga com o malogrado estilista, "num momento maravilhoso das suas vidas". Já Kylie Minogue agradeceu a arte daquele que intitula como "um verdadeiro visionário", enquanto Rita Ora se manifestou grata pela "alegria" que ele transmitia com as suas roupas, resumindo muito daquilo que Mugler representava.