Pasteleiro Marco Costa inaugura novo projeto

Marco Costa concretizou um objetivo, esta segunda-feira, e inaugurou a primeira loja de rua da marca “Receitas com Segredo”. Com dois livros editados e um espaço situado no Mar Shopping, em Matosinhos, o pasteleiro anunciou, através das redes sociais, a inauguração a primeira loja de rua, em Telheiras. “Hoje dia 25 de novembro abri portas à minha primeira loja! Tudo na vida é um processo e graças a vocês e minha evolução tem sido linda. […] Sejam bem-vindos à loja ‘Receitas com Segredo’ em Telheiras. A primeira loja de rua com uma diversidade melhor!”, anunciou na publicação. View this post […]