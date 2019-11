Patrícia Candoso: “Já fez dois anos que comecei esta aventura”

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Patrícia Candoso celebrou, esta sexta-feira, o segundo aniversário do blogue, Quero a minha mãe. Por isso, a atriz deixou uma mensagem de agradecimento público aos fãs e às marcas. A influenciadora digital festejou mais uma etapa da sua vida profissional. A plataforma digital na qual partilha, regularmente, as suas aventuras como mãe, ao lado da sua filha, completa dois anos. “Dois anos de partilhas… já fez dois anos que comecei esta aventura do blog Quero a minha mãe!” escreveu Patrícia Candoso no seu perfil de Instagram, passando de seguida aos agradecimentos. View this post on Instagram Dois anos de partilhas… […]