Patrícia Tavares é a convidada de José Pedro Vasconcelos na noite desta sexta-feira

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Patrícia Tavares vai estar esta noite no programa da RTP1 “Depois, Vai-se a Ver e Nada”, conduzido por José Pedro Vasconcelos. É a partir das 23.25 H, na RTP1, que uma das mais versáteis atrizes portuguesas vai estar à conversa com o anfitrião do programa. View this post on Instagram Amanhã terei a honra de ser convidado musical do grande José Pedro Vasconcelos, no seu novo talk show na @rtppt “Depois, vai-se a ver e nada”. Em directo a partir das 23:30. #rogeriocharraz #josepedrovasconcelos #depoisvaiseaverenada #rtp1 #irrevogáveis #talkshow A post shared by Rogério Charraz (@rogeriocharrazoficial) on Jun 6, […]