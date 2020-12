Patrícia Tavares: "É a trabalhar que cresço"

Sara Oliveira Hoje às 08:46 Facebook

Depois de ter feito rir como a russa Polina na sitcom "Ai a minha vida", atriz já grava a próxima novela da TVI, assumindo-se grata pelos desafios.

Tinha oito anos quando se iniciou no mundo da representação e nunca mais parou. A estreia aconteceu para ajudar os pais que atravessavam dificuldades financeiras, mas Patrícia Tavares foi além da necessidade, acabando por se afirmar como atriz no panorama da ficção nacional.

Aos 43 anos, Patrícia mostra-se uma mulher determinada e sem medo de desafios, como foi interpretar a empregada russa na sitcom da TVI "Ai a minha vida". Uma personagem atrevida e desbocada, com muito sotaque, que aceitou "sem pestanejar". "Acredito que é tentando que se cresce. Até porque nunca duvidei dos incríveis profissionais que comigo fizeram o "Ai a minha vida". Foi duro, mas foi igualmente divertido". O feedback do público "foi sempre positivo". A inspiração veio do que já viveu e das pessoas que foi conhecendo.

Patrícia Tavares diz que a comédia a deixa "muito bem-disposta", mas do que ela gosta e precisa mesmo é de trabalhar, "sobretudo numa altura tão difícil como esta". "É a trabalhar que cresço", remata. A próxima novela da TVI é o projeto que a ocupa neste momento, algo que a deixa "feliz e grata". Por ser prematuro, nada adiantou sobre o novo papel, mas sabe-se que a ação decorrerá entre Braga e o Gerês.

Nos últimos dois anos, Patrícia mostrou-se ainda no filme "Snu", voltando assim ao meio, o cinema, onde começou o sonho de ser atriz, e na novela da SIC "Terra brava". Agora, deseja mais solicitações na representação. Mãe de Carolina, de 18 anos, não sabe se a jovem um dia lhe seguirá as pisadas. "Mas tenho a certeza de que o que quero é que a Quica seja feliz e que estarei sempre ao seu lado, torcendo e contribuindo da melhor maneira para que isso aconteça".