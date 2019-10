Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula assinalam aniversário da filha

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula assinalaram publicamente mais um aniversário da filha, Beatriz, com fotografias inéditas. A filha do casal de atores completou sete anos, esta quarta-feira e para celebrar esta data especial, Paula Lobo Antunes partilhou dois registos da pequena Beatriz no perfil de Instagram. “O meu aniversário”, escreveu. View this post on Instagram My birthday 🐝 💕💕💕🌸🌸🌸 A post shared by Paula Lobo Antunes (@paulaloboantunes) on Oct 23, 2019 at 2:06am PDT O marido da atriz, o também ator Jorge Corrula, fez uma curta dedicatória à filha na mesma plataforma. “Sete anos da Melhor Gandalf” [personagem do […]