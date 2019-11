Paula Lobo Antunes mostra crescimento da “barriguinha”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:53 Facebook

Paula Lobo Antunes está a viver a segunda gravidez. A viver o sétimo mês, a atriz da TVI mostrou como cresceu até agora a “barriguinha”. A intérprete da estação de Queluz de Baixo aproveitou o facto de não estar a trabalhar para colocar o biquíni e ir até à praia. Depois de passear, foi tempo de Paula Lobo Antunes eternizar aquele momento nas redes sociais. Na fotografia partilhada, este sábado, no perfil de Instagram, a companheira de Jorge Corrula aparece de biquíni preto. “Tão bom como poderia ficar”, pode ler-se na legenda do “post”. View this post on Instagram As […]