Paula Lobo Antunes revela o que mais “odeia” na gravidez

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Na reta final da segunda gravidez, Paula Lobo Antunes revela o comportamento que “odeia” e de que muitas grávidas são alvo. Com sete meses de gestação, atriz prepara-se para repetir a experiência da maternidade sete anos após o nascimento da primeira filha, Beatriz, e ao site “Crescer” confessou que não aprecia que lhe toquem na barriga sem permissão. “O que me tira mesmo do sério é tocarem-me na barriga”, começou por dizer a atriz. “Eu não sou uma pessoa agressiva, mas sou capaz de esganar alguém. Odeio que me toquem na barriga! É uma mania que as pessoas têm e […]