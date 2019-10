Paula Marcelo recorda últimos dias de vida de Camilo de OIiveira

NTV Hoje às 16:18, atualizado às 16:48 Facebook

Paula Marcelo recordou os últimos dias de vida de Camilo de Oliveira, que morreu a 2 de julho de 2016. Durante este período, a atriz funcionou como cuidadora do ator. A intérprete marcou presença, esta segunda-feira, no programa “A Tarde É Sua”, da TVI. Durante a conversa conduzida pela apresentadora Fátima Lopes, Paula Marcelo adiantou detalhes sobre a condição de Camilo de Oliveira. “Ele não teve consciência da doença, mas tinha consciência da degradação. A revolta e a lucidez com que ele lidava com isso é que era difícil de digerir. Era sentir que aquela pessoa está a perceber o […]