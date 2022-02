Paulo Futre: Carreira e paternidade em documentário

Sara Oliveira Hoje às 10:44 Facebook

Série sobre antigo futebolista estreia-se esta quinta-feira na Opto. "Futre, o primeiro português" é um projeto realizado por César Mourão, que reúne testemunhos de figuras do desporto-rei e percorre as memórias de família.

Os golos e também as lesões que marcaram a carreira de Paulo Futre são o pontapé de saída do documentário sobre o antigo futebolista, que estreia esta quinta-feira na plataforma de streaming Opto. Realizada por César Mourão, a série "Futre, o primeiro português" reúne partilhas do protagonista, mas também testemunhos de figuras de destaque do universo futebolístico, portuguesas e internacionais, que fizeram parte crucial na sua carreira.

Ao longo de seis episódios, com 30 minutos cada, ouve-se Futre recordar experiências do seu percurso nos relvados. Há, também, depoimentos da família, amigos e de personalidades, como Florentino Pérez, Pinto da Costa - "Ele era um atleta de full-time", afirma o presidente do F. C. Porto -, José Mourinho, Luís Figo, Rui Costa, Rio Ferdinand e Jorge Mendes, entre muitos outros.

"Naquela altura, Paulo Futre era a bandeira de Portugal", recorda o agente FIFA e representante de Cristiano Ronaldo. Fábio e Paulo, os filhos do ex-jogador, lembram a infância quando o pai juntava a família ao pequeno-almoço, não escondendo orgulho. Com os dois rapazes já adultos, Futre faz um balanço positivo. "Nota 10", confirma Fábio.

Declarações e imagens cruzam-se num registo eletrizante, muito à imagem do estilo que Paulo Futre exibia em campo. Para tal, foram recuperados vídeos inéditos guardados em cassetes do próprio Paulo Futre. Lisboa, Madrid, Nápoles e Porto são as cidades que mais marcam o seu percurso.

Quem o viu jogar nas décadas 1980 e 90 reconhecerá lugares, momentos e histórias, como se também os tivesse vivido à boleia da emoção do desporto-rei. Futre foi dos poucos atletas a jogar nos três grandes clubes português, Sporting, Porto e Benfica, e reinou em Espanha ao serviço do Atlético Madrid. Aos 55 anos, continua a ser um ícone. A prova é o projeto audiovisual que vai hoje para o ar.