Paulo Futre está de luto. Numa publicação nas redes sociais, o antigo jogador de futebol e atual empresário anunciou que a mãe morreu.

"Até sempre minha querida mãe, descansa em paz", escreveu no Facebook.

Em março, em entrevista a Manuel Luís Goucha, Paulo Futre emocionou-se a falar da progenitora. "A minha mãe está há vários anos com Alzheimer, já me despedi dela, porque há muitos anos que não me conhece. Não há palavras. Quando ela me disse 'quem és' aí é que se dá um nó", afirmou.