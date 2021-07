Paulo Futre: "Nem a pandemia me vai impedir de fazer amor"

Bernardo Monteiro Hoje às 08:51 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" para Paulo Futre, antigo jogador de futebol e empresário.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

desligar o telefone.

2. É este ano que vou ler...

O livro do Albert Speer.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

só atendo se for um tema muito importante.

4. Jamais passaria férias com...

um amigo pessimista.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

fazer amor.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

afasto-me.

7. A minha banda sonoradeste ano vai ser ...

vou descobrir um novo grupo, como fiz com One Direction no ano passado

8. O que me irrita mais nas férias é...

tirarem-me da paz seja qual for o motivo.

9. Os amores de verão são...

para os adolescentes.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

o verão de 1987, em que fui campeão da Europa pelo F.C. Porto e assinei pelo Atlético de Madrid.