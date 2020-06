Paulo Pires foi alvo de chantagem no Instagram

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:07 Facebook

Ator da TVI viu o seu Instagram ser utilizado sem autorização e apresentou queixa na Polícia. Não é caso único em Portugal: muitas celebridades são "pirateadas".

Apesar da notoriedade pública, Paulo Pires é um dos atores mais discretos do mundo das celebridades nas redes sociais: é verdade que, tal como os outros famosos, no perfil do artista não faltam as fotos de família e trabalho, mas ainda longe da mediatização de Rita Pereira, a "rainha" da Internet nacional, Jessica Athayde ou Lourenço Ortigão. O "baixo perfil" do ator da TVI não o livrou, no entanto, de ver a sua conta de Instagram pirateada. Mais grave, o intérprete de novelas como "A herdeira" ou "A única mulher" foi alvo de chantagem para poder recuperar a sua conta na Internet. Consequência: uma queixa na Polícia Judiciária.

Pirataria e chantagem

"Queria dizer, através deste vídeo, que estou de volta ao Instagram. Na sexta-feira passada perdi o controlo da minha página, do meu perfil. Percebi depois através de amigos que estavam a receber mensagens que não eram enviadas por mim", começou por explicar, ontem, no perfil de Instagram, num texto intitulado "Estou de volta!".

No passado sábado, Paulo Pires recebeu a chamada de um "hacker", a questioná-lo se queria a conta de volta, e optou por não responder, mas fazer queixa às autoridades: "Desliguei e depois comecei a receber mensagens a perguntar se eu queria a minha conta, alguém a chantagear-me. Não respondi, confesso que foi difícil não responder, mas não o fiz. Fui à Polícia Judiciária e reportei a situação ao Instagram", concluiu.

O "caso" de Paulo Pires é só mais um no mundo da "pirataria" aos famosos. Ainda há menos de um mês, Pedro Granger, que completou anteontem 41 anos, foi "atacado" na Internet. O ator teve de pedir ajuda à Polícia após a conta de Instagram também ter sido "pirateada". Mais uma vez. No caso do artista, a situação assumiu outra gravidade, porque terão sido enviadas fotos consideradas "indecentes" a amigos, como a atriz Rita Salema. "Pirateado pela terceira vez? Não percebo qual é a graça de apagar amigos, adicionar outros, apagar fotografias que só as tinha ali, ter conversas inocentes ou nojentas com amigos meus", queixou-se Pedro Granger.

O caso de Rubinho

Outra vítima de pirataria foi Gonçalo Uva. O marido da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio foi levado ao desespero, no passado mês de maio, e foi a própria comunicadora a pedir ajuda através das redes sociais. "A conta do meu marido foi hackeada. Ele não consegue entrar, dizem que a conta está a ser usada. Quando vamos ao perfil dele diz acesso restrito". O caso acabou por se resolver.

Finalmente, Ruben Correia. "Rubinho" para os amigos, é o maior confidente de algumas das celebridades portuguesas. Ligações privilegiadas que o terão levado a ser "atacado" em março. O produtor da Endemol, parceiro de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha ou Sofia Ribeiro, foi alvo de roubo na sua conta de Instagram, com a agravante de o pirata ameaçar divulgar alegadas mensagens de assédio de Ruben Correia. Nada foi concretizado. No perfil de Rubinho, lá estão os almoços e as selfies com figuras públicas.