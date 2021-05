Paulo Rocha reviu a família no Brasil: "Estava a morrer de saudades"

Rui Pedro Pereira Hoje às 17:54 Facebook

A gravar em Portugal, o ator conseguiu ir ao outro lado do Atlântico rever a mulher e o filho, que continuam no Brasil.

O verão pode ser passado a três em Portugal.

De capa e espada, Paulo Rocha prepara-se para dar vida ao braço direito do rei D. Dinis na série que a RTP1 estreia no início do próximo ano, "A rainha e a bastarda". As gravações desta trama medieval escrita por Patrícia Muller começaram no passado fim de semana mas, para já, o ator é mais conhecido por dar vida ao bombeiro Bruno na novela da noite da SIC "Amor, amor".

À distância, do outro lado do Atlântico, estão a mulher, Juliana Pereira, e o filho, José Francisco, que em plena pandemia - o Brasil é um dos países mais afetados do mundo -, conseguiram rever o ator recentemente. "Consegui ir ao Brasil e voltar, estava a morrer de saudades. Fui dez dias. Tive sorte, para lá viajei num voo de repatriamento e quando voltei, no dia 15, já estava tudo aberto", lembra Paulo Rocha ao JN, ao mesmo tempo que diz que sente a família em segurança. "Se estivesse muito angustiado eles não estavam lá e eu aqui. A verdade é que, felizmente, há mais gente à volta deles, como os meus sogros, além de estarem numa quinta longe da confusão. Os meus sogros já foram vacinados e a Juliana também. Daqui a pouco estão aí outra vez."

Paulo Rocha pensa passar o verão com a família em Portugal, mas ainda não tem certezas devido à covid-19. "Não sei se passamos cá o verão ou viajamos. Pode ser uma oportunidade do José Francisco ficar mais tempo com o meu pai, porque ainda não foi possível devido à idade do avô e ao vírus."

O ator assegura que não vai fazer a segunda temporada de "Amor, amor" e que em março de 2022 deve, finalmente, entrar na nova novela brasileira de João Emanuel Carneiro. "No Brasil está tudo muito parado agora, a Globo tem uma responsabilidade social muito grande, a estrutura é enorme e é difícil conter as coisas. No ano passado estive em três novelas no ar. Lá e aqui estou no horário nobre e coitados dos telespectadores, ninguém merece levar tanto comigo!", brinca. "A minha vida é no Brasil, mas, entretanto, a RTP apresentou-me este convite absolutamente irrecusável."

Tal como em "Amor, amor", Paulo Rocha volta a contracenar com Maria João Bastos, que na série medieval da RTP1 interpreta a Rainha Santa Isabel. "É uma maravilha. Não sei se as pessoas estão a torcer por nós na novela, mas acho que as cenas das nossas personagens ficaram agradáveis", remata o ator.