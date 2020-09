Pedro Barroso: ator tirou os dentes para a nova série

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:30 Facebook

Na quarta temporada de "Golpe de sorte", o ator dá vida ao vilão "Castro" que, logo no primeiro episódio, põe um bebé no lixo. E o ator avisa que só vai piorar.

Foi a cena mais marcante do primeiro episódio da série "Golpe de sorte", da SIC: "José Castro", o dono da sucata, que esconde jovens marginais, tira um bebé dos braços da mãe e deposita-o no contentor do lixo. Mais tarde, diz aos pais do recém-nascido que prendeu o menino com pedras e o atirou ao rio, numa frieza raramente vista na ficção nacional.

Pedro Barroso, ator de 34 anos, vestiu a personagem da cabeça aos pés. "Foi uma maluqueira. Quis ir à sucata, dormir no estúdio... houve um dia em que cheguei lá e disse que ia tirar os dentes da frente. E tirei mesmo os meus dentes da frente, as facetas, e meti dentes com a minha equipa de dentistas. Não acredito num vilão com os dentes todos branquinhos", justifica, ao JN, no dia do visionamento do primeiro episódio.

Antes da série assinada por Vera Sacramento, o intérprete esteve um ano ausente da ficção, a viajar. Por isso, quando recebeu o convite, questionou-se. "Lembro-me de ter sentido dúvidas. Um ano fora... será que sou capaz? Mas senti que podia arriscar", acrescenta.

Sobre a cena do bebé no lixo, diz preferir "não pensar" no assunto: "Aconteceu, deixei e fui-me embora", resume Pedro Barroso.

Depois do apaixonado cigano "Roni", de "A herdeira" (TVI), o jovem ator vive agora um vilão, o que o deixa satisfeito. "É mais fácil aceitar um Roni, uma história de amor. Aqui, é o oposto. Estes personagens dão-me mais gosto".

Durante as gravações, Pedro Barroso contou com a ajuda de um psicólogo. "Ajudou-me na personagem, porque vai haver um crescendo de alcoolismo e esquizofrenia", avisa.