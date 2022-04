Pedro Barroso já é pai de Santiago 

Primeiro filho do ator nasceu à 34.ª semana de gestação, por precaução, por não estar a crescer na barriga da mãe. Bebé é fruto da relação com Mariana Marques.

"O nosso coração é ainda maior", escreveu Pedro Barroso na legenda de um pequeno vídeo onde se pode ver a mão do primeiro filho. Santiago nasceu esta sexta-feira, às 11.23 horas, em Viseu, às 34 semanas de gestação, ou seja, antes do previsto, mas programado, como o ator tinha antecipado.

"Soubemos que, apesar de o Santiago estar saudável, está pequenino e não se está a conseguir nutrir da forma desejada, e que, com o avançar das semanas, poderia ter algumas complicações, logo terá que nascer prematuro", partilhou Barroso, no início da semana.

A namorada, Mariana Marques, acabou por ser internada na passada terça-feira, sabendo que estava por dias a estreia na maternidade.

Apesar do imprevisto e de tudo se ter precipitado, o casal conseguiu acabar de preparar tudo para a chegada do bebé, que ainda deverá ficar alguns dias no hospital, como é comum quando o parto ocorre muito antes do termo da gravidez.

