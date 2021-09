Pedro Barroso: "Os amores de verão são como desenhos na areia"

Sara Oliveira Hoje às 11:07 Facebook

Os dez mandamentos do verão do ator Pedro Barroso.

01 Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é... guardar o relógio!

02 É este ano que​​​​​​​vou ler... "Durante a quebra aprendi a voar", de Raul Minh'alma

03 Se me ligarem com trabalho eu... atendo, como sempre!

04 Jamais passaria férias com... "jamais"... existem palavras que a vida me ensinou a excluir do vocabulário.

05 Nem a pandemia me vai impedir de... surfar.

06 Se vir alguém sem máscara a chegar à praia eu... vou disponibilizar uma.

07 A minha banda sonora deste ano vai ser... como sempre, vou deixar-me levar. Sou eclético!

08 O que me irrita mais nas férias é... Nada me irrita. Estou de férias.

09 Os amores de verão são... como desenhos na areia da praia.

10 Um verão que jamais esquecerei é... sem dúvida o de 2020:​​​​​​​ descoberta de um outro sentido de vida, de partilha, de amor!