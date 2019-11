Pedro Fernandes faz homenagem ao avô em dia de aniversário

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Fernandes fez questão de assinalar publicamente o 85.º aniversário do avô, este domingo, com uma mensagem que deixou os fãs enternecidos. Francisco, o avô de Pedro Fernandes, completou 85 anos e, para celebrar a data, o apresentador partilhou uma fotografia de ambos no perfil de Instagram, juntamente com uma longa dedicatória em que o descreve como “um verdadeiro líder”. “Algarvio, homem do mar, chegou a mestre de traineira por mérito próprio e dizem que era um dos melhores. No mar era feliz. Só o conheci verdadeiramente quando o acompanhei numa dessas noites de faina. […] Um verdadeiro líder, ágil, […]