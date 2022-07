Pedro Henriques: "É este ano que vou ler as leis de jogo 2022/23"

Hoje às 09:13 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" de Pedro Henriques, ex-árbitro e atual comentador.

01. Quando entro de férias, deixo logo... De ver televisão e redes sociais.

02. Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo... A minha filha.

03. Nas férias, o telemóvel anda sempre... No quarto do hotel.

04. É este ano que vou ler... As leis de jogo 2022/23

05. A minha banda sonora deste verão vai ser... Muita música popular e João Pedro Pais/Pedro Abrunhosa.

06. O que mais me irrita nas férias é... A intolerância das pessoas.

07. Os amores de verão são... São como nas outras estações do ano.

08. Nas férias tento sempre comer... O mesmo que como no ano: saudável.

09. Se me ligarem do trabalho... Se estiver com o telemóvel atendo.

10. Um verão que jamais esquecerei é... O de 2012, quando fui de férias com o Joaquim Sousa Martins e o Dani.