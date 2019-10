Pedro Hossi: “Deu para ator mas podia ter dado fácil para stripper”

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:32 Facebook

Pedro Hossi encontrou no baú de memórias uma fotografia de quando era criança e vivia em Lunda, Angola. O registo foi partilhado pelo ator nas redes sociais. O intérprete da TVI viajou no tempo, este domingo, com um tesourinho que achou lá em casa. A imagem é ternurenta que Pedro Hossi partilhou-a com o seus seguidores no perfil de Instagram. "Deu para ator mas podia ter dado fácil para stripper… Eu em Luanda nos anos 80"; escreveu o profissional da estação de Queluz de Baixo numa legenda em que se pode ler "Magic Mike". https://www.instagram.com/p/B3kEadYA54H/