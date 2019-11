Pedro Lima assinala aniversário da mãe com fotografia inédita

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:28 Facebook

Pedro Lima fez questão de assinalar publicamente mais um aniversário da mãe com fotografia inédita, esta sexta-feira. A mãe do ator completa 73 anos e, para celebrar a data, o intérprete que protagonizou a novela “Amar Depois de Amar”, na TVI, fez uma breve dedicatória no perfil de Instagram e mostrou-se junto da mãe com um registo rato. “Dia de celebrar os 73 da minha mãe. Obrigado, mãe, pelo que me deste e dás”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Dia de celebrar os 73 da minha mãe. Obrigado, mãe, pelo que me deste e dás. Beijooos ❤️ […]