Pedro Lima: Autópsia revela morte por afogamento

Já se sabe a causa da morte do ator da TVI: após cortes na carótida e no abdómen, Pedro Lima morreu por afogamento.

Portugal acordou sábado em choque ao saber da morte do intérprete de teatro, cinema e TV, na Praia do Abano, em Cascais e, sabe-se agora, da autópsia, que Pedro Lima tinha cortes na carótida e no abdómen, o que lhe causou a inconsciência e a queda no mar.

Segundo o exame realizado pelo Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, quando caiu ao mar, o ator ainda estaria vivo e morreu por afogamento.