Pedro Lima experimentou o canhão da Nazaré e voltou para contar a história

Surfista experimentado, o ator da TVI arriscou entrar no célebre canhão… mas de moto de água, a dar boleia a Nicolau Von Rupp. Uma verdadeira aventura. O surf é uma das paixões do ator Pedro Lima, que recentemente protagonizou, na TVI, a novela “Amar Depois de Amar” e, sempre que pode, o intérprete entra em ação. Mas, desta vez, o risco foi maior. É que o antigo nadador resolveu experimentar o canhão da Nazaré, no qual muitos já brilharam, mas houve, também, quem quase perdesse a vida. Mas Pedro Lima não foi na prancha e as ondas não estavam gigantes. […]