Pedro Lima faria hoje 50 anos

Falecido em junho do ano passado, continua a ser lembrado por família e amigos, principalmente no dia do seu aniversário.

O tempo passa e a saudade não deixa de se fazer notar entre aqueles que eram próximos de Pedro Lima que, se fosse vivo, celebraria hoje o 50.º aniversário. Antes de ser encontrado morto há exatamente dez meses na Praia do Abano, no Guincho, Cascais, o ator tinha manifestado planos para a festa e também para se casar com Anna Westerlund, na mesma altura em que se assinalariam duas décadas de namoro.

Da união de facto entre Pedro e a ceramista nasceram Ema, Mia, Max e Clara, aos quais se junta João Francisco Lima, o primogénito do malogrado artista, fruto de uma anterior relação. Regularmente, a família vai recordando os momentos passados e são muitos os elogios que Anna lhe dedica, apoiada pela "presença do amor e não com a ausência da presença". O filho mais velho também se junta nas memórias do pai, que o acompanha no voleibol e em várias aventuras, além de lhe ter passado a paixão pelo surf.

Família faz questão de honrar memória do ator, encontrado sem vida numa praia de Cascais Foto: Direitos reservados

Outro dos projetos de Pedro Lima era concluir a construção da nova casa, para onde a família recentemente se mudou. Depois da perda, Anna Westerlund não tardou a começar a trabalhar, mostrando vontade de seguir em frente, mesmo reconhecendo que "uns dias são mais fáceis que outros". "Um dia de cada vez" passou a ser o seu lema, suportada pelo carinho de amigos que nunca a deixaram e que também vão evocando Pedro Lima, de quem dizem sentir muita falta.