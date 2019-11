Pedro Lima incentiva: “Coragem, tenham um filho, vai correr bem!”

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:14 Facebook

Pedro Lima fez, esta quarta-feira, um balanço sobre os descontos que anda para fazer para a Segurança Social e quem vai na realidade pagar a sua reforma quando se reformar. O ator, que é pai de cinco filhos, João Francisco, de 21 anos, Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, chegou à conclusão que são eles que vão pagar a sua reforma. “Ouço e leio com frequência a reivindicação do direito às pensões de reforma com o argumento de se ter descontado uma vida inteira. Já me dei ao trabalho de fazer umas contas […]