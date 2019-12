Pedro Lima: traidor na ficção, apaixonado na vida real

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:02 Facebook

Ator Pedro Lima recebeu carinho pela personagem em novela. Enquanto se prepara para novo papel na TVI, aposta no teatro.

Alguns meses depois de o último episódio ter sido exibido na TVI, a série "Amar depois de amar" ainda continua bem presente na vida do protagonista Pedro Lima que, na trama, engana a mulher "Raquel" (interpretada por Maria João Pinho) com Marina (Dina Félix da Costa). No Instagram não param os elogios ao seu "Gonçalo" que, apesar de traidor, agradou a telespectadores.

"Acho que os portugueses entenderam o motivo da traição dele", refere em entrevista ao JN. "Pelos vistos a novela marcou-me e a muita gente. Tocou muitas pessoas. Pode parecer pretensiosismo, mas acho que mudou a vida de algumas pessoas, que tiveram coragem de tomar decisões difíceis", acrescenta o ator, à margem do musical "Garfield", que está em exibição nos jardins do Casino Estoril.

Dar coragem às pessoas

"Cada vez que faço um projeto, a minha fantasia é levar as pessoas a mudar, fazer algo que as inspire, lhes dê coragem para tomar decisões que às vezes são difíceis de tomar", refere ainda Pedro Lima que, até ao final do ano, vai estar em palco com "Os vizinhos de cima", ao lado de Fernanda Serrano e Ana Brito e Cunha. Segue-se uma nova novela da TVI: "É verdade, vou fazer mais uma produção, mas ainda não sabemos exatamente o que é e que personagem se trata".

E se, na ficção, ficou rotulado de "traidor", na vida real Pedro Lima só tem olhos para a mulher, a ceramista Anna Westerlund, com declarações de amor sucessivas no Instagram. O ator recorda como se conheceram, há já 18 anos.

"A Anna trabalhava como modelo quando a conheci e é impossível resistir à beleza do seu trabalho e da família que construiu. Temos filhos maravilhosos", congratula-se, referindo-se a Emma, Mia, Max e Clara. O ator é também pai de João Francisco.

Outro dos "amores" do ator é o surf e, recentemente, entrou no famoso "canhão da Nazaré". "Ver de perto o canhão é outra coisa, muito diferente de observar a força do mar na televisão. Fui experimentar aquela zona a convite do surfista Nico Von Rupp e não levei a minha prancha. Desta vez fui sentado na moto de água. Claro que o mar não estava gigante como costuma estar, mas deu para sentir a energia do lugar!" diz.