Pedro Pedro regressa ao Portugal Fashion sem distinção de género

Um dos desfiles mais aguardados da 50.ª Edição do Portugal Fashion era o do designer Pedro Pedro, que voltou três anos depois de ter feito uma pausa na moda. Esta sexta-feira, na Alfândega do Porto, mostrou por que deixava saudades.

Depois de em 2019 se ter desligado do meio, para recuperar a liberdade criativa, Pedro Pedro regressou ao grande palco da moda com "Huge ever groing pulsating brain", uma coleção em que explorou as questões de géneros e diferentes identidades em peças versáteis e intemporais.

Ao final da tarde, na Alfândega do Porto, o designer protagonizou um dos momentos mais ansiados do Portugal Fashion, que termina este sábado com passagem pelo Ateneu Comercial e outros protagonistas.

A abrir, um modelo masculino com um coordenado que também poderia ser vestido por uma mulher, pois Pedro Pedro criou sem distinção de género. As sugestões sucederam-se, exibindo-se em materiais como lãs, cetins e peles falsas.

A paleta de cores teve muito preto, castanho e cru, mas também cores fortes como laranja ou verde. Flores em croché remataram algumas peças, num contraste entre detalhes que pareceram saídos do armário das avós misturados com outros mais austeros.