Pedro Ribeiro feliz com feedback do livro “50 Coisas que Aprendi Com a Minha Mulher”

Pedro Ribeiro mostrou-se feliz porque o seu livro “50 Coisas que Aprendi Com a Minha Mulher” alcançou o primeiro lugar no top das lojas FNAC. O diretor da Rádio Comercial lançou, há uma semana, a obra literária que consistiu em aprender as mais diversas atividades e ofícios com a sua mulher, Rita Rugeroni, e colocar no papel. Agora, o livro é um dos mais requisitados da FNAC. O locutor não podia estar mais contente com o resultado e, sem hesitar, Pedro Ribeiro dividiu a boa-nova com os fãs, através do Instagram. “O dia começa assim: número um na Fnac! Obrigado!” […]