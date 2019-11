Pedro Sousa abandona SIC e junta-se à TVI

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 12:55 Facebook

Depois de vários anos ligado à SIC, Pedro Sousa despede-se do terceiro canal para “abraçar um novo desafio” na TVI. O ator despede-se da estação de Paço de Arcos meses após ter terminado as gravações da novela “Nazaré”, na qual dá vida à personagem Matias Silva, e que continua a ser transmitida no terceiro canal. “Depois de vários anos na SIC, onde deu vida a diversos papéis marcantes, o ator irá abraçar um novo desafio na estação de Queluz de Baixo”, pode ler-se num comunicado enviado pela agência que representa Pedro Sousa às redações. A trama é escrita por Sandra […]