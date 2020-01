Pedro Teixeira apoia F.C. Porto com memória de 1986

Sara Oliveira Hoje às 12:31 Facebook

Em dia de clássico em Alvalade, Pedro Teixeira foi ao baú recuperar uma fotografia tirada ainda no estádio das Antas, um anos antes da célebre final de Viena. Na hora de torcer pelo clube de eleição, o F. C. Porto, antes do jogo contra o Sporting, o ator sublinhou que "vale relembrar as conquistas".

"Um Dragão novinho no velhinho estádio das Antas... uma espécie de bênção. No ano seguinte éramos felizes em Viena", descreveu Pedro Teixeira, a par do retrato antigo que este domingo publicou no Instagram, no qual surge com a mãe, em 1986.

No ano seguinte, o ator e apresentador da TVI, apesar de ainda pequeno, via o F.C. Porto ser campeão europeu contra o Bayern Munique, na época final de Viena, na Áustria. E, como "hoje é dia de clássico em Alvalade, vale relembrar as conquistas", acrescentou.

Portista ferrenho, Pedro deverá assistir ao encontro com o Sporting no estádio. Até porque, sempre que possível, viaja até ao Porto para marcar presença no estádio do Dragão. A paixão clubística nasceu por influência do pai, mas foi "crescendo ao longo dos anos com as vitórias", como já antes confessou.