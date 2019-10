Pedro Teixeira dá fortuna ao sábado à noite

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:07 Facebook

“Mental Samurai – Portugal” estreia-se este sábado à noite na TVI e tem prémios até 50 mil euros. Pedro Teixeira é o anfitrião. Chama-se Eva, é um robô, e é o novo “amor” de Pedro Teixeira, que anda encantado com o braço mecânico que vai fazer abanar os concorrentes do concurso “Mental Samurai – Portugal” enquanto respondem a perguntas de cultura geral. A partir deste sábado à noite, na TVI, o formato que junta tecnologia, adrenalina, conhecimento e emoção promete dar prémios que oscilam entre os 1250 euros (a partir da 12.ª pergunta certa) e os 50 mil, no “círculo […]