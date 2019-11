Pedro Teixeira diz que não vai para as manhãs da TVI e nega gravidez de Sara Matos

NTV Ontem às 22:00 Facebook

O apresentador do “Mental Samurai – Portugal” esteve a responder aos fãs, em direto. Garante que não é hipótese para estar ao lado de Manuel Luís Goucha e que Sara Matos “não está grávida”. Pedro Teixeira respondeu, neste fim de semana, às várias perguntas dos fãs no perfil de Instagram. O apresentador dos programas de sábado à noite da TVI, “Mental Samurai – Portugal”, começou por garantir que não é hipótese para as manhãs da estação. “Eu ao lado do Goucha nas manhãs? Não. Estou muito bem como estou. Não vou trabalhar com o Goucha nas manhãs”, começou por referir. […]