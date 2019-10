Pedro Teixeira e Diogo Morgado divertem-se nos bastidores de “Irregular”

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Teixeira e Diogo Morgado mostraram-se, esta terça-feira, muito divertidos nos bastidores de um novo filme que estão a filmar intitulado “Irregular”. O também apresentador do programa “Mental Samurai” (TVI) aproveitou o descanso entre cenas para registar, no perfil de Instagram um momento de boa disposição entre todos os atores. Além de Diogo Morgado, na fotografia, pode ver-se ainda o ator Salvador Pires. “Três crianças a fazer o que mais gostam. Nota-se que estamos felizes?! ” questionou, em tom de brincadeira. View this post on Instagram Três crianças a fazer o que mais gostam 😜 nota-se que estamos felizes?! Ah! […]