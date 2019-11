Pedro Teixeira e Sara Matos em fim de semana romântico

NTV Hoje às 15:06, atualizado às 15:22 Facebook

Pedro Teixeira e Sara Matos fizeram as malas para um fim de semana de descanso romântico, no Alentejo. O casal está a aproveitar alguns dias de descanso na natureza, na Herdade da Malhadinha Nova, como o ator revelou num vídeo publicado no perfil de Instagram. View this post on Instagram ❤️ A post shared by 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐢𝐱𝐞𝐢𝐫𝐚 (@pedroteixeiraoficial) on Nov 9, 2019 at 6:21am PST Sara Matos também publicou duas fotos no local, a destacar a paisagem rural. “Caminhada feita. Vamos lá ao pequeno almoço”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Caminhada feita. Vamos lá ao pequeno almoço. […]