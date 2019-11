Pedro Teixeira faz declaração de amor a Sara Matos

NTV Hoje às 14:36, atualizado às 14:44 Facebook

Juntos há cinco anos, os dois atores costumam trocar juras de amor nas redes sociais. Desta vez foi Pedro Teixeira a declarar-se à namorada. Pelo “beicinho”. Pedro Teixeira continua apaixonado por Sara Matos e não são raras as declarações de amor. Desta vez, o apresentador do concurso dos sábados da TVI “Mental Samurai – Portugal” aproveitou uma imagem na qual a atriz de “Terra Brava” (SIC) está elegante, de vestido vermelho, para se declarar mais uma vez. View this post on Instagram E lá foi ela, linda como é costume ❤️ A post shared by 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐢𝐱𝐞𝐢𝐫𝐚 (@pedroteixeiraoficial) on Nov […]