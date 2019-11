Pedro Teixeira mostra tesourinho de infância

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:35 Facebook

Pedro Teixeira enterneceu os fãs ao revelar uma recordação de infância nas redes sociais, esta sexta-feira. O apresentador da TVI partilhou no perfil de Instagram uma fotografia inédita encontrada no baú das recordações, na qual surge de calções de banho, junto a uma piscina. “Só se aceitam comentários fofos”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Só se aceitam comentários fofos 😂 A post shared by 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐢𝐱𝐞𝐢𝐫𝐚 (@pedroteixeiraoficial) on Nov 14, 2019 at 12:18pm PST Entre os elogios que surgiram houve várias caras conhecidas do público que também comentaram a publicação, entre elas a atriz Noua Wong que […]