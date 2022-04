Pelé conforta Ronaldo pela morte do filho

Enzo Santos Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional brasileiro, considerado um dos melhores jogadores de sempre, juntou-se à onda de solidariedade e de apoio ao português pela morte do filho.

Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido por Pelé, deixou uma mensagem a Cristiano Ronaldo, em comentário, na publicação do português a anunciar o falecimento do seu filho.

"Meu amigo, lhe envio minhas orações e meus sentimentos neste momento tão difícil. Que Deus conforte seus corações e ilumine cada passo do caminho", escreveu o antigo jogador brasileiro.

Outros jogadores, clubes e personalidades de diversas áreas também têm demonstrado o seu apoio a Ronaldo e a Georgina.