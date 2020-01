Pêpê Rapazote: morto seis vezes na novela

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:08 Facebook

É num café na zona de Belém, junto ao Tejo, que Pêpê Rapazote se senta à mesa com Dalila Carmo para um último pequeno-almoço. Depois de meses a gravar a novela da noite da TVI "Na corda bamba", o casal "Pipo" e "Lúcia" ensaia a derradeira cena do ator antes de Pêpê rumar a outros projetos: é que o agente de cobranças difíceis da trama vai aparecer morto a boiar na piscina.

Ao JN, o protagonista confidencia que gravou não uma, nem duas... mas seis "mortes" da sua personagem, porque o autor Rui Vilhena quer adensar o mistério. "Gravei várias mortes. No princípio, até pensei que tivesse a ver com "flashbacks" - do género "e se tivesse sido o padeiro?" e via-se o padeiro a matar-me... - mas foi tudo só para despistar. Tivemos a perder tempo, sendo que das seis gravações só uma é que serve!", refere o ator, conformado com o sacrifício.

Nem outros atores sabem

E quem matou o "Pipo"? "Só o Rui Vilhena e os autores é que sabem. Nem os outros atores têm conhecimento! O assassino mais óbvio seria a "Lúcia", mas todos os que contribuíram para destruir a minha vida e a dos meus filhos são suspeitos", justifica o ator.

O artista garante que lhe custa deixar Dalila Carmo e o restante elenco. "Vai custar muito dizer adeus porque foi a melhor novela que já fiz. Nunca tinha feito uma trama do Rui Vilhena e com este elenco fantástico".

Aquele que é um dos atores mais reconhecidos a nível internacional, com participações em séries como "Narcos", não revela o desafio que se segue. Mas deixa uma pista: "Bem-vindos a Beirais" pode voltar à RTP1 e o nome do ator tem sido dado como hipótese na série. "Beirais? Até agora ainda ninguém me disse nada, mas já ouvi dizer que pode voltar. Não sei se faria", remata.