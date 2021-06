Pequeno-almoço português de Gordon Ramsay gera onda de comentários

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:38 Facebook

O popular chefe de cozinha Gordon Ramsay esteve em Portugal a gravar um episódio da série "Uncharted". O britânico publicou um vídeo no Twitter onde cozinha aquilo que considera ser um pequeno-almoço típico português. No entanto, a grande maioria dos comentários contradizem Ramsay.

O chefe britânico cozinhou ovos estrelados, acompanhados por legumes salteados e carne de porco preto. Esta escolha para ilustrar o típico pequeno-almoço português gerou alguma controvérsia, muita dela em tom irónico, nos comentários à publicação do chefe no Twitter. Os portugueses afirmam que esta refeição não é algo que se coma habitualmente no nosso país. Para mostrar a típica gastronomia matinal portuguesa, os exemplos vão de pastéis de nata à combinação de café e um cigarro.

A série "Uncharted", que trouxe Ramsay a Portugal, é exibida no National Geographic e retrata o chefe a conhecer a cultura gastronómica e a experimentar sabores novos. Em Portugal, o britânico vai pescar sardinhas, cozinhar pão de ló, provar os vinhos das Vinhas de Colares e, como já é sabido, cozinhar porco preto no Alentejo.

Até ao momento não se sabe quando a série será exibida na televisão portuguesa.