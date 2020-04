Personalidades em choque com morte do ator Filipe Duarte 

Sara Oliveira Hoje às 14:21 Facebook

A notícia da morte do ator Filipe Duarte, de 46 anos, esta sexta-feira, vítima de enfarte de miocárdio, apanhou de surpresa atores, apresentadores e o público em geral. Nas redes sociais, todos recordam o homem "exigente como pessoa e profissional".

"Não consigo acreditar! Filipe Duarte, nosso querido Pipo. Nem sei o que dizer, sinto-me triste, profundamente triste, em choque! A pessoa grande que és, o Ator maravilhoso que sempre foste! Obrigada, meu querido Pipo", partilhou a atriz Sílvia Rizzo no Instagram.

Daniel Oliveira, diretor de programa da SIC, onde o ator podia ser visto atualmente na novela brasileira "Amor de mãe", lamente a "perda irreparável". "Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós. Em nome da SIC, onde o Filipe Duarte trabalhou em projetos como "Fúria de Viver" ou "Teorema de Pitágoras", deixamos as nossas mais sentidas condolências à família e amigos do Filipe".

Manuel Luís Goucha descreve-o como "exigente como pessoa e profissão". "Daí a sua excelência. É das pessoas que conheço que mais admiro. Falo no presente se bem que saiba que a partir de hoje não mais poderei conversar com ele. É que há pessoas que não morrem enquanto houver memória", acrescenta o apresentador.

Sem palavras, Nuno Lopes reagiu à "notícia horrível" mandou "um abraço à família". "Nem imagino o que estão a passar", sublinha o artista, imaginado a dor de quem acaba de perder quem mais ama.

Sofia Nicholson despediu-se com um "até já, maninho". Juntos partilharam vários projetos, entre eles a peça de teatro "Conversas depois de um enterro", em 2013. A prova de que "a vida é só um sopro", como regista a também atriz Rita Calçada Bastos na hora de pesar.

A morte nem sempre se anuncia, como foi o caso, daí o choque de quem conhece bem Filipe Duarte. Afinal, "quando achamos impossível eleva-te a tristeza a um degrau mais alto, cai mais uma bomba", desabafou Dalila Carmo, antes de assumir que "o nosso Pipo foi embora". "O meu colega mais delicado, mais cuidadoso, talentoso e com quem discuti há semanas o projeto que iríamos ensaiar em novembro. Esse projeto sobre o tempo dos atores. O nosso tempo", acrescentou a atriz, agradecendo a contracena "dentro e fora da ficção. Dentro e fora da vida".

Nas redes sociais, somam-se outras homenagens, revelando que, apesar da discrição, Filipe Duarte era uma referência para os seus pares e reconhecido pelo público.