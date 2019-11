“Pesadelo na Cozinha” regressa este ano para a terceira temporada

NTV Hoje às 13:04, atualizado às 13:18 Facebook

O chef Ljubomir Stanisic regressa à TVI ainda em 2019 para a terceira temporada de “Pesadelo na Cozinha”. Os dez novos episódios do programa devem ser exibidos a partir de dia 1 de dezembro, em horário nobre. No entanto, a decisão final da direção de programas do canal está dependente de outros programas da grelha que se poderão prolongar até à mesma data e, assim, a transmissão será adiada por uma semana. Recorde-se que, todas as semanas, Ljubomir Stanisic visita um restaurante desesperado por ajuda para implementar sistemas mais eficientes. As mudanças podem ir desde a carta, preços, decoração, métodos […]